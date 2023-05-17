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لبنان

"الإشتراكي" علق على تجديد عقد الفيول مع العراق.. هذا ما قاله

Lebanon 24
17-05-2023 | 08:50
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صدر عن الحزب "التقدمي الإشتراكي" البيان الآتي:
 
 
"بعدما زفّ وزير الطاقة والمياه (في حكومة تصريف الاعمال) وليد فياض بالأمس إلى اللبنانيين خبر تجديد الاتفاق مع العراق لتزويد معامل كهرباء لبنان بكميات إضافية من الفيول، فإنه اذا كان الشكر واجب لدولة العراق على جهدها، فإنه من المفيد في الوقت نفسه التثبت من صحة ما يدور في الهمس من أسئلة حول الكميات الفعلية التي يستلمها لبنان من هذا الفيول، خصوصا في ضوء ما يحكى عن أن ما يصل إلى المعامل لا يتعدى نصف الكمية التي يرسلها العراق؟".
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وأضاف البيان: "وعليه، نضع الأسئلة التالية برسم الوزير: هل صحيح أن نصف كمية الفيول المرسلة من العراق تذهب في الطريق؟ هل فتحتم تحقيقا بالأمر طالما أن الشفافية والمساءلة هي سمة وزارتكم؟ هل قامت الوزارة بأي جهد إضافي للتثبت من كل ما يرافق ملف الفيول العراقي من تشكيك لم تكلف الوزارة نفسها عناء توضيحه؟ إذا كان العراق يقوم بواجبه في الاتفاق، فهل تقومون أنتم بواجبكم تجاه اللبنانيين؟".
 
وختم: "يكفي ما تم هدره من مليارات في ملف الكهرباء، لقد آن الأوان ولو لمرة واحدة أن تتصرف وزارة الطاقة بمنطق الحريص على القطاع لا الحريص على انهياره".
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