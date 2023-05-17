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لبنان

وزير الاقتصاد اجرى محادثات مع نظيره السعودي في جدة

Lebanon 24
17-05-2023 | 08:57
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عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اجتماعا ثنائيا مطولا مع نظيره السعودي فيصل بن فاضل الابراهيم في جدة.
 
 
وتطرق البحث الى مواضيع اقتصادية، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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