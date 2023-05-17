المطران ابراهيم عرض اوضاع زحلة والبقاع مع مولوي

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، يرافقه مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود والأب شربل راشد، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه في الوزارة.

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وجرى خلال اللقاء، عرض للأوضاع على الساحتين اللبنانية والبقاعية، وتم استعراض الأوضاع الأمنية في منطقة زحلة وقضائها.

وشكر المطران ابراهيم القوى الأمنية على دورها في الحفاظ على الأمن بالرغم من الإمكانيات الضئيلة.

كما كان عرض للأوضاع المعيشية والأعباء التي يرزح تحتها المواطنون، وتم التشديد على ضرورة ايجاد الحلول السريعة التي تخفف عن كاهل اللبنانيين اعباء لم يعودوا يستطيعون تحملها.

وبحث المطران ابراهيم مع الوزير مولوي في الإستحقاقات الداهمة وفي طليعتها الإنتخابات البلدية والإختيارية، وكان تشديد من سيادته على ضرورة اجرائها حين تسمح الظروف بذلك لأنها تساهم في تعزيز روح التنافس للخدمة في اجواء ديمقراطية.

كما جرى البحث ايضاً في تأثير الأزمة الإقتصادية على عمل البلديات في زحلة والبقاع.

وفي ختام الزيارة شكر المطران لوزير الداخلية اهتمامه الدائم بمنطقة زحلة والبقاع ووجه اليه دعوة لزيارة زحلة ومطرانية سيدة النجاة، ووعد الوزير المولوي بتلبيتها خلال شهر حزيران المقبل.