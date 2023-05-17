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لبنان

وفد "القومي" زار وزير العمل: لمعالجة الأزمات وتوفير فرص العمل

Lebanon 24
17-05-2023 | 09:17
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زار وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم.
 
وضم الوفد، أعضاء القيادة: غسان غصن وبطرس سعادة ووكيل عميد العمل والشؤون الاجتماعية محمد إبراهيم.
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جرى خلال اللقاء، بحسب بيان للقومي، عرض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها البلد، وتداعياتها السلبية على حياة المواطنين، لا سيما الفقراء منهم وأصحاب الدخل المحدود.
 
 
وكان تشديد على أهمية أن تتضافر كل الجهود لمعالجة الأزمات وتوفير فرص العمل وتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
 
وتطرق اللقاء إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستفيدين من خدماته. وأهمية المحافظة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وتحصينها، وتعزيز تقديماتها، من خلال إيفاء الدولة بالتزاماتها المالية تجاه هذه المؤسسة.
 
وفي موضوع النازحين السوريين، جرى التأكيد على ضرورة عودتهم الى بيوتهم وقراهم، خصوصا بعد تفاقم معاناتهم في مناطق النزوح، وافتقادهم إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. 
 
وأكد الوفد ان "الحكومة اللبنانية مطالبة بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية بهذا الخصوص وفي مناقشة كل الملفات".
 
من جهته، أكد الوزير بيرم "ضرورة معالجة ملف النازحين"، ولفت إلى "أن وزارة العمل تبذل جهودا وتتخذ خطوات بشأن كل الملفات المرتبطة بهذا الملف".
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