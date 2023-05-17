موقوف بجرم ترويج عملة مزيّفة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف لدى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، المدعو:- أ. خ. (من مواليد عام 1997، سوري) بجرم ترويج عملة مزيّفة.

وطلبت مِمَّن وقع ضحية أعماله، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.