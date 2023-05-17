Advertisement

لبنان

موقوف بجرم ترويج عملة مزيّفة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 09:24
A-
A+
Doc-P-1067905-638199377562967715.PNG
Doc-P-1067905-638199377562967715.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف لدى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، المدعو:- أ. خ. (من مواليد عام 1997، سوري) بجرم ترويج عملة مزيّفة.
Advertisement

 
وطلبت مِمَّن وقع ضحية أعماله، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
 
Image preview
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-17
11:11 | 2023-05-17
11:06 | 2023-05-17
10:31 | 2023-05-17
10:25 | 2023-05-17
10:12 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website