شقير بحث مع البخاري في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية

التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري اليوم في دارته باليرزة.





وأجرى شقير مع السفير بخاري بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، جولة أفق حول آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في لبنان.

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وقد تم التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وتشكيل حكومة للبدء بمسيرة التعافي والنهوض وتمكين لبنان واللبنانيين من الاستفادة من موسم الصيف، وكذلك تفعيل الطاقات والقطاعات الاقتصادية كافة، وتقوية الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج لا سيما مع السعودية حيث هناك 22 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين جاهزة للتوقيع، وان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة يفتح الباب للتوقيع عليها سريعاً والبدء بالإستفادة من مفاعيلها، فضلاً عن إعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة ومجيء الأشقاء الخليجيين للإصطياف في لبنان الذين يعول عليهم في إنعاش السياحة والإقتصاد الوطني.

وقد أثنى شقير على الدور الريادي الذي تلعبه السعودية في لبنان وكذلك في ترسيخ الإستقرار والأمن والسلام في المنطقة، متمنياً للقمة العربية التي ستعقد في المملكة النجاح في ترسيخ أكبر قدر من التعاون والتضامن بين الدول العربية وتحقيق مصالحها على إختلافها.