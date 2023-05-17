خبر مهمّ عن الرواتب... هل ستُدفع في مواعيدها؟

أكّدت مصادر وزارة المال للـ"ال بي سي"، أنّ رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها وكذلك معاشات المتقاعدين مع التعويضات الاضافية في حين ان التعويضات الاضافية ستدفع للعاملين الفعليين عند استحقاقها كونها ستشمل احتساب بدلات النقل والتعويضات الاضافية والانتاجية عن ايام الحضور الـ14 التي حددها مجلس الوزراء.

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