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لبنان

أبواب المتحف الوطني ستفتح مجاناً امام اللبنانيين اعتباراً من هذا الموعد

Lebanon 24
17-05-2023 | 10:12
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 أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، فتح أبواب المتحف الوطني مجانا امام اللبنانيين اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح غد  الخميس 18 الشهر الحالي وحتى الثانية من بعد الظهر الى يوم الاحد ضمنا وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.
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ولفت الوزير المرتضى خلال لقاء له مع الاعلاميين داخل مقر المتحف الوطني الى انه "رغم كل الظروف التي نمر بها  في لبنان الا اننا مصرون على الاستمرار واحياء المناسبات التي تجمع. ومن هنا  نوجه  الدعوة  للجميع لزيارة المتحف الوطني".
 
 
كما حث وزير الثقافة، كل زائر لبناني للتوقيع على علم لبنان الذي اودعه اليوم  في المتحف الوطني، وكان اول الموقعين.

 
وكان الوزير المرتضى اصدر قرارا قضى بموجبه ايضا فتح ابواب كافة المواقع الاثرية مجانا امام  الزوار اللبنانيين اعتبارا من صباح غد الخميس، حتى يوم الاحد ضمنا. (الوكالة الوطنية)
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