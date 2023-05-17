حجار من بكركي: سلمت الراعي ملفاً حول أكلاف النزوح ليحمله الى اوروبا

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، الذي أكد أن "اللقاء تناول موضوع النازحين السوريين، حيث وضعت الراعي في اجواء اللقاءات التي أجريها مع سفراء الدول، واليوم التقيت السفير السعودي للحوار معه في مستجدات هذا الموضوع من اجل طرحه في القمة العربية".

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وأضاف: "بالتأكيد سلمت سيدنا ملفا حول الاكلاف التي تكبدها وتحملها لبنان، مواطنين ودولة، لمدة 11 عاما من وجود هؤلاء النازحين في لبنان، وهذه الدراسة وضعت سيدنا في اطارها وسلمته اياها، وهو بدوره سيحملها معه ليطرح نقاطها في زيارته المستقبلية الى اوروبا".



وردا على سؤال عن عدم ورود اسمه ضمن الوفد الى القمة العربية، قال حجار: "الوفد الذي شكله الرئيس نجيب ميقاتي الى القمة العربية وبالطبع هو مشكور على كل يقوم به من مبادرات، وقد رأى انني يجب ألا أكون ضمن الوزراء واشكره على ذلك. نتمنى للوفد كل التوفيق، وسواء كنا من ضمنه أو غائبين يبقى الهم الكبير لبنان ومصلحته، واعتقد ان دولة الرئيس والوفد يحملون دائما معهم هم لبنان ومصلحته".



وعن مشاركته في الوفد الذي سيزور سوريا من اجل موضوع النازحين، أوضح حجار أن "هذا الموضوع تم البت به، وبغض النظر عمن سيكون رئيسا للوفد إذا كان هناك مصلحة لبنان بالذهاب الى سوريا والتفاوض والحوار في موضوع النازحين فعلينا ان نذهب. واما أن أكون في عداد الوفد او تكلفني الدولة اللبنانية بذلك، فهذا الموضوع له علاقة بلجنة النازحين وقرار دولة الرئيس".



ولفت حجار الى أن "الهم الكبير هو أن تعود لجنة النازحين وتلتئم مرات عدة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة النقاط التي قررناها والاطلاع على ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، وان نسمع توجيهات دولة الرئيس والوزراء المعنيين. وادعو الى ضم الاجهزة الامنية الى هذه اللجنة، اضافة الى المحافظين في كل المناطق لانهم يمثلون السلطة التنفيذية. وعند حصول اي تطور في هذا المسار نرى اذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة حكومية".

اضاف: "هنا أتوجه الى الشعب اللبناني ودولة الرئيس بالقول، بالامس عقدتم جلسة تتعلق بمطالب موظفي القطاع العام، فهل عادوا الى العمل؟ بدأنا بالتفاوض في ما بيننا من خلال لجان وكان ينقصه مشاركة القطاع العام فيه، وهذا ما كنت اقترحته على اللجنة. ان الاستعجال في عقد الجلسات يزيد اتخاذ قرارات لا يمكننا تطبيقها، إذا فلنخفف من هذه الجلسات لاننا حكومة تصريف اعمال وليس هناك رئيس للجمهورية".

وسأل: "هل ما تم إقراره للقطاع العام سيطبق في نهاية هذا الشهر؟ انا وزير في الحكومة وأعترض على هذه الديناميكية، وسأسأل وزير المال هل سوف يطبق ذلك؟ وايضا سنسأل دولة الرئيس هل سيطبق هذا الموضوع في نهاية الشهر؟ هذا الامر مهم جدا"، مؤكدا أن "العودة الى اجتماعات اللجان هي السبيل للوصول الى حل، والعمل الدؤوب لاعطاء الناس حقها".

ورداً على سؤال عن موضوع الداتا مع الامم المتحدة، قال: "لم نحصل عليها الداتا لغاية اليوم، لقد قلت ما يجب قوله من موقعي كمسؤول. نحن ننتظر قرارا حازما من دولة الرئيس في هذا الموضوع، وماذا سيقول لنا بعد ثلاثة اسابيع من عدم تسلم الداتا والمراوغة في هذا الملف. أنتظر اليوم ان تعود اللجنة بعد عودة دولة الرئيس من القمة العربية، للاجتماع من اجل تقييم القرارات ومنها تسليم الداتا، وعلى الدولة اللبنانية ان تتخذ قرارا واضحا حول عدم تعاون المفوضية، والقرار عند دولة الرئيس ووزارة الخارجية".





بعد ذلك، استقبل الراعي الوزير السابق منصور بطيش، وكان عرض للاوضاع والتحديات التي يواجهها لبنان وسط تشديد على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد للفراغ الرئاسي لكي ينتظم عمل المؤسسات التي من شأنها احياء مختلف القطاعات بهدف اعادة الثقة الى اللبنانيين بوطن يؤمن حاجات ابنائه.



ومن زوار بكركي على التوالي، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي يرافقه العميد طوني معوض، رئيس بلدية جاج غبريال عبود، سفير السلام حسن غلموش الذي شدد على "ضرورة تواصل مختلف المرجعيات الروحية مع بعضها بهدف التخفيف من الشحن المذهبي والطائفي في لبنان".