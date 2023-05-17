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لبنان

في عنجر.. العثور على جثة شاب داخل منزله

Lebanon 24
17-05-2023 | 11:29
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نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠  من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٥/١٧ جثة شاب الى مستشفى البقاع في تعلبايا قضى داخل منزله في عنجر-البقاع.
وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.
 
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