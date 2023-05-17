في عنجر.. العثور على جثة شاب داخل منزله

نقل جثة من عنجر الى المستشفى البقاع في تعلبايا.



نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٥/١٧ جثة شاب الى مستشفى البقاع في تعلبايا قضى داخل منزله في عنجر-البقاع.

وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة. pic.twitter.com/fWThIpmFgN