في عنجر.. العثور على جثة شاب داخل منزله

نقل جثة من عنجر الى المستشفى البقاع في تعلبايا.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٥/١٧ جثة شاب الى مستشفى البقاع في تعلبايا قضى داخل منزله في عنجر-البقاع.
وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة. pic.twitter.com/fWThIpmFgN
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) May 17, 2023
نقل جثة من عنجر الى المستشفى البقاع في تعلبايا.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٥/١٧ جثة شاب الى مستشفى البقاع في تعلبايا قضى داخل منزله في عنجر-البقاع.
وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة. pic.twitter.com/fWThIpmFgN