جريح جراء اشكال مسلح في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة اشكال تخلله اطلاق نار على طريق عام جويا - مفرق دبعال شرق صور.

ونُقل الجريح الى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور للعلاج.