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لبنان
جريح جراء اشكال مسلح في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
17-05-2023
|
11:54
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة اشكال تخلله اطلاق نار على طريق عام جويا - مفرق دبعال شرق صور.
ونُقل الجريح الى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور للعلاج.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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