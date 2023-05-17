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لبنان

جريح جراء اشكال مسلح في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-05-2023 | 11:54
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة اشكال تخلله اطلاق نار على طريق عام جويا - مفرق دبعال شرق صور. 
 
ونُقل الجريح الى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور للعلاج.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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