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لبنان
كم بلغ سعر طن الترابة السوداء؟
Lebanon 24
17-05-2023
|
12:15
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وثلاثماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الاربعاء ١٧/٥/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٣/٥/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
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