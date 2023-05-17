Advertisement

لبنان

قرار جديد لوزير الصناعة.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1067962-638199478317877213.jpg
Doc-P-1067962-638199478317877213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم ١/٢٣، وجاء فيه: "إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ ( تشكيل الحكومة )، بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ ( احداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۰/۸/ ۱۹۹۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، والتزاماً بالنصوص القانونية النافدة والحرص على السلامة العامة والانتاج اللبناني، وتأمينا لتنظيم البضائع المستوردة من كرتون صواني البيض، قرر ما يأتي:
Advertisement

المادة الأولى: يمنع استيراد كرتون صواني البيض التي تتبع البند الجمركي 4823.70 الا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:43 | 2023-05-17
12:53 | 2023-05-17
03:00 | 2023-05-17
17:24 | 2023-05-17
17:00 | 2023-05-17
16:36 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website