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لبنان

إجراءات أمنيّة مشدّدة.. ماذا يجري أمام منزل رياض سلامة؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 12:20
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ينفذ في هذه الأثناء عدد من الحرس القديم في "التيار الوطني الحر"، وقفة إحتجاجية أمام مدخل منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بلدة الصفرا، رافعين الأعلام، وسط إجرءات أمنية مشددة في محيط المنزل. 
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