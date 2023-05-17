إجراءات أمنيّة مشدّدة.. ماذا يجري أمام منزل رياض سلامة؟

ينفذ في هذه الأثناء عدد من الحرس القديم في "التيار الوطني الحر"، وقفة إحتجاجية أمام مدخل منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بلدة الصفرا، رافعين الأعلام، وسط إجرءات أمنية مشددة في محيط المنزل.

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