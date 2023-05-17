تسرب المازوت على الطريق في هذه المنطقة.. احذروا

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن اقفال الطريق عند جسر الخناق بإتجاه ابي سمراء في طرابلس، وذلك نتيجة تسرب مادة المازوت على الارض، وخوفا من انزلاق السيارات والتسبب بحوادث سير.



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