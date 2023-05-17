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لبنان

تسرب المازوت على الطريق في هذه المنطقة.. احذروا

Lebanon 24
17-05-2023 | 12:48
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن اقفال الطريق عند جسر الخناق بإتجاه ابي سمراء في طرابلس، وذلك نتيجة تسرب مادة المازوت على الارض، وخوفا من انزلاق السيارات والتسبب بحوادث سير.
 

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المصدر: "رصد" لبنان 24

ابي سمراء

مازوةت

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