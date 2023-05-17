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لبنان

بعد سلامة و"النشرة الحمراء".. لبنانيون على لائحة الأكثر طلبا من قبل الإنتربول فمن هم؟ (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2023 | 12:53
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بعد البلبلة التي أحدثها قرار قاضي التحقيق الفرنسي أود بورازي بإصدارها مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وما إذا كان يحق للإنتربول الدولي ملاحقة سلامة أم لا (يمكن الاطلاع على هذا الخبر لمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط هنا). برزت مجددا الى الواجهة تلك النشرات الحمراء التي يصدرها الإنتربول أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والتي يتم تعميمها على الدول الأعضاء بشأن شخص مطلوب لتسليمه، فمن هم أبرز اللبنانيين المطلوبين لدى الإنتربول؟
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لدى الدخول الى موقع الإنتربول، والبحث في النشرات الحمراء عن مطلوبين وتحديد خانة الجنسية (اللبنانية) سيظهر أمامكم إجمالي عدد النشرات وتبلغ 6969، أمّا المطلوبون اللبنانيون فهم 7، وهذه تهمهم بحسب ما جاء في النشرات. 
 
 


1) جورج بجاني (32 سنة): يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية. ومطلوب بتهمة تجارة المخدرات دوليا.
2) كارلوس غصن (69 سنة): يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، ومطلوب بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
3) علي فوعاني (32 سنة): لبناني، ومطلوب بتهمة تعذيبه طفله البالغ من العمر 16 شهرًا بوحشية، بما في ذلك نتف أظافره وركله وحرقه بالسجائر.
 4) محمد عكرا (60 عاما): يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية. مطلوب من قبل السلطات الرومانية بتهمة تهريب المخدرات عالية الخطورة.
5) ابراهيم سليمان حسين محمد (63 سنة): لبناني، متهم بحسب الانتربول بقضايا تتعلق بالإرهاب والقتل. وترتبط التهم بتفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا.
6) مروان سويدان (35 عاما): لبناني. مطلوب من الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي.
7) حسين محمد العمري (75 عاما): لبناني. مطلوب لدى الولايات المتحدة في عدة تهم ، من بينها الاعتداء والقتل ووضع قنبلة على متن طائرة.

لبنان

خاص

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