1) جورج بجاني (32 سنة): يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية. ومطلوب بتهمة تجارة المخدرات دوليا.2) كارلوس غصن (69 سنة): يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، ومطلوب بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.3) علي فوعاني (32 سنة): لبناني، ومطلوب بتهمة تعذيبه طفله البالغ من العمر 16 شهرًا بوحشية، بما في ذلك نتف أظافره وركله وحرقه بالسجائر.4) محمد عكرا (60 عاما): يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية. مطلوب من قبل السلطات الرومانية بتهمة تهريب المخدرات عالية الخطورة.5) ابراهيم سليمان حسين محمد (63 سنة): لبناني، متهم بحسب الانتربول بقضايا تتعلق بالإرهاب والقتل. وترتبط التهم بتفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا.6) مروان سويدان (35 عاما): لبناني. مطلوب من الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي.7) حسين محمد العمري (75 عاما): لبناني. مطلوب لدى الولايات المتحدة في عدة تهم ، من بينها الاعتداء والقتل ووضع قنبلة على متن طائرة.