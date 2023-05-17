جدال بين مسؤولة في "التيار" ومريم البسام بعد مواجهتها سمر بو خليل: بندعيلك بالشفاء ستنا (فيديو)

نشرت منسقة لجنة الاعلام في التيار الوطني الحر مايا كنعان مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر" للاعلامية سمر بو خليل ضمن برنامجها الصباحي، وظهرت بو خليل وهي تقول "الشعب اللبناني منقسم حول قضية رياض سلامة"، فكتب كنعان: "مرحبا ست سمر اذا بتريدي تخبرينا على شو استندتي لتقرري انو الرأي العام اللبناني منقسم بمسألة رياض سلامة. وكلتوا شركة احصاءات، عملتوا تصويت على الموضوع…؟

اذا عملتوا, رجاء مشاركتنا بالنتائج واذا لا، بكون مطلوب من حضرتك تكوين فكرة مضللة وغير صحيحة.

بالانتظار".

مرحبا ست سمر اذا بتريدي تخبرينا على شو استندتي لتقرري انو الرأي العام اللبناني منقسم بمسألة رياض سلامة. وكلتوا شركة احصاءات، عملتوا تصويت على الموضوع…؟

اذا عملتوا, رجاء مشاركتنا بالنتائج واذا لا، بكون مطلوب من حضرتك تكوين فكرة مضللة وغير صحيحة.

بالانتظار.@samarabukhalil pic.twitter.com/ngXQFYrIZ9 — Maya Maalouf Kanaan (@MayaMKanaan) May 17, 2023 Advertisement