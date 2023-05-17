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لبنان

جدال بين مسؤولة في "التيار" ومريم البسام بعد مواجهتها سمر بو خليل: بندعيلك بالشفاء ستنا (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2023 | 13:09
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نشرت منسقة لجنة الاعلام في التيار الوطني الحر مايا كنعان مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر" للاعلامية سمر بو خليل ضمن برنامجها الصباحي، وظهرت بو خليل وهي تقول "الشعب اللبناني منقسم حول قضية رياض سلامة"، فكتب كنعان: "مرحبا ست سمر اذا بتريدي تخبرينا على شو استندتي لتقرري انو الرأي العام اللبناني منقسم بمسألة رياض سلامة. وكلتوا شركة احصاءات، عملتوا تصويت على الموضوع…؟ 
اذا عملتوا, رجاء مشاركتنا بالنتائج واذا لا، بكون مطلوب من حضرتك تكوين فكرة مضللة وغير صحيحة. 
بالانتظار".
 
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تعليق كنعان استدعى رد فعل سريع من مديرة الاخبار في قناة "الجديد" مريم البسام، التي ردت على المنسقة الاعلامية بالقول: "ابرزي بطاقة انتسابك وقولي انا عونية وبعدها بندعيلك بالشفاء العاجل ستنا الناس لبعض. وبالمرة خبرينا ليلة التمديد لسلامة من قبل فخامته كيف كان موقفك ، وع اي احصاء استند حتى يجدد ؟ مش كان من هيداك الوقت ريحنا منو ووفر عليكي تغريدة؟ اذا حدا بدو يتحاسب مع الحاكم هوي الي كان حكم". (رصد: لبنان 24) 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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