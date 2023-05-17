هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.





وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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