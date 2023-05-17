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لبنان

هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم

Lebanon 24
17-05-2023 | 13:40
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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