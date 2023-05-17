في صور.. رصاصة أصابت تونسياً قرب أحد المطاعم!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بإصابة شاب تونسي الجنسية، برصاصة بالقرب من مطعم الجواد عند مفرق العباسية، شمال مدينة صور، من قبل مجهولين.







وتم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وسط حضور للقوى الأمنية التي فتحت تحقيقاً بالحادثة.

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