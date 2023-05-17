Advertisement

لبنان

في صور.. رصاصة أصابت تونسياً قرب أحد المطاعم!

Lebanon 24
17-05-2023 | 13:53
A-
A+
Doc-P-1067997-638199540675571833.jpeg
Doc-P-1067997-638199540675571833.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بإصابة شاب تونسي الجنسية، برصاصة بالقرب من مطعم الجواد عند مفرق العباسية، شمال مدينة صور، من قبل مجهولين.



وتم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وسط حضور للقوى الأمنية التي فتحت تحقيقاً بالحادثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد سلامة و"النشرة الحمراء".. لبنانيون على لائحة الأكثر طلبا من قبل الإنتربول فمن هم؟ (صور)
lebanon 24
18/05/2023 04:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان رح يرجع... " لا مِش أغنية جوزيف عطية"! (صور)
lebanon 24
18/05/2023 04:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شابة لبنانيّة تدخل أوكرانيا رغم الحرب.. إليكم ما اكتشفته! (صور)
lebanon 24
18/05/2023 04:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سجال عبر تويتر: خبير زلازل لبناني يُهاجم العالم الهولندي.. "دجال ليس إلا"! (صورة)
lebanon 24
18/05/2023 04:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24

صور

لبنان

العباسية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:43 | 2023-05-17
12:53 | 2023-05-17
03:00 | 2023-05-17
17:24 | 2023-05-17
17:00 | 2023-05-17
16:36 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website