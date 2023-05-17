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لبنان

مولوي التقى 3 نواب.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
17-05-2023 | 12:00
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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النائب أنطوان حبشي، ترافقه الأخت ليما معلوف من راهبات العائلة المقدسة، وتم عرض المشاكل التي تعاني منها منطقة دير الأحمر ومحيط دير الراهبات.
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والتقى مولوي النائبة نجاة عون صليبا وبحث معها في الأوضاع العامة.

كما استقبل النائب محمد يحيى، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة عكار.

واستقبل أيضاً رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخول ابراهيم، يرافقه المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود والأب شربل راشد، وتم البحث في واقع منطقة زحلة على كل المستويات.

كما اجتمع وزير الداخلية مع وفد من جمعية تجار طرابلس وتم التداول بشؤون تجارية واقتصادية عامة.
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