12 ساعة كهرباء يوميا خلال الصيف.. هذا ما كشفته المعطيات

ذكرت معلومات لقناة الـ"mtv" انه بحسب المعطيات فان الكميات التي سيحصل عليها لبنان بموجب العقد الجديد مع العراق لزيادة الفيول العراقي من مليون طن الى مليون ونصف المليون طن، التي قد تصل الى 1000 ميغاوات، ستمكن شركة "كهرباء لبنان" من زيادة التغذية الى حد قد يتخطى الـ12 ساعة يوميا، وقد يصل الى 16 ساعة يوميا اذا التزام مصرف لبنان بالدفعات المطلوبة منه. اضافة الى معلومات تؤكد انّ شركة الكهرباء ستقوم برفع وتيرة رفع التعديات لمنع الهدر المحلوظ بالتوزيع. فهل نشهد خلال صيف 2023 على 12 ساعة كهرباء يوميا؟

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