Advertisement

لبنان

12 ساعة كهرباء يوميا خلال الصيف.. هذا ما كشفته المعطيات

Lebanon 24
17-05-2023 | 15:01
A-
A+
Doc-P-1068010-638199577037238245.jpg
Doc-P-1068010-638199577037238245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت معلومات لقناة الـ"mtv" انه بحسب المعطيات فان الكميات التي سيحصل عليها لبنان بموجب العقد الجديد مع العراق لزيادة الفيول العراقي من مليون طن الى مليون ونصف المليون طن، التي قد تصل الى 1000 ميغاوات، ستمكن شركة "كهرباء لبنان" من زيادة التغذية الى حد قد يتخطى الـ12 ساعة يوميا، وقد يصل الى 16 ساعة يوميا اذا التزام مصرف لبنان بالدفعات المطلوبة منه. اضافة الى معلومات تؤكد انّ شركة الكهرباء ستقوم برفع وتيرة رفع التعديات لمنع الهدر المحلوظ بالتوزيع. فهل نشهد خلال صيف 2023 على 12 ساعة كهرباء يوميا؟
Advertisement
 
 
المصدر: MTV
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:43 | 2023-05-17
12:53 | 2023-05-17
03:00 | 2023-05-17
17:24 | 2023-05-17
17:00 | 2023-05-17
16:36 | 2023-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website