بشأن انتخاب رئيس للجمهورية.. ماذا أعلنت الخارجية الأميركية؟

جدد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إلتزامه بالبيان السابق الذي دعا إلى إنتخاب رئيس غير فاسد.





وقال خلال إيجاز صحفي للـ"LBC" إن "ليس لدي أي تحديثات محددة لأقدمها، ولا يزال بياننا يعكس رغبتنا في أن ينتخب اللبنانيون قائدًا يمكنه حكم البلاد وإدارتها خلال هذه الأوقات الصعبة".

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