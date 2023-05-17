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لبنان

افرام نحو الترشح رسمياً

Lebanon 24
17-05-2023 | 22:20
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كتبت" الاخبار": في عشاء أقامه في منزله الأسبوع الماضي، دعي إليه عدد من النواب من بينهم آلان عون وفؤاد مخزومي وملحم رياشي والنائب السابق هادي حبيش ممثلاً عن تكتل الاعتدال الوطني واقتصاديين، تحدث النائب نعمة افرام عن نيته الترشح رسمياً إلى الانتخابات الرئاسية، وأنه في انتظار «اللحظة المناسبة» لذلك. ويُنقل عن افرام أنه يعتقد بأنه سيكون الخيار الثاني بعد سقوط ورقة جهاد أزعور لأنه، خلافاً للأخير، قادر على اجتذاب أصوات من الفريق الآخر لا سيما حزب الله، وأنه أجرى اتصالات ولقاءات مع مسؤولين في الحزب لم يعلن عنها لعدم «حرق» نفسه.
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