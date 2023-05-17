21
o
بيروت
22
o
طرابلس
5
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أفضلية قطر على فرنسا في إخراج الانتخابات
Lebanon 24
17-05-2023
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": يجزم مطلعون ان دولة قطر هي الوحيدة بين الدول المعنية والمؤثرة التي تتواصل مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بما يجعلها تمسك باوراق مؤثرة وحتما ترغيبية او ضاغطة، لو شاءت، في اتجاه حمله على التوافق على هوية الرئيس المقبل للجمهورية. وهي قادرة انطلاقا من ذلك وصداقتها مع الجميع على تقديم الضمانات اللازمة في تسويق المرشح الذي تؤمن بانه قد يشكل تقاطعا مقبولا من الداخل والخارج على حد سواء ولا يحسب على فريق محدد لا سيما اذا كان قائد الجيش العماد جوزف عون احد ابرز من يتردد ان الوفد القطري الذي زار لبنان اخيرا استفتى مواقف الكتل والنواب حول دعم انتخابه من دون التوقف طويلا عند العائق الدستوري الذي يستطيع لبنان تجاوزه لو شاء حين تتوافر المصلحة في ذلك . وقطر بدورها تتمتع بالقدرة على التواصل مع الثنائي الشيعي ومع ايران كذلك التي تتمتع بالتأثير كذلك عبر "حزب الله" فيما يكون الثنائي الشيعي وخصوصا الرئيس نبيه بري قد قاما بما في وسعهما من اجل اعادة رأب الصدع مع رئيس النظام السوري بشار الاسد لا سيما ان بري هو من بادر الى الاعلان عن دعم ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه على طريق ترتيب علاقته مع النظام.
Advertisement
. ما تملكه قطر من افضلية على فرنسا بحيث قد تسفر جهودها انتخابا لرئيس الجمهورية قريبا وفق ما ترجحه مصادر ديبلوماسية بغض النظر عن التزام موعد 15 حزيران او بعده بقليل ، هو ان باريس لا تدرك جيدا الية ادارة الوضع بالمباشر في لبنان . ولا ضير او شك كذلك بان باريس رغبت ان تلعب دورا اقليميا وربما دوليا من لبنان وتتدخل في التفاصيل تماما على ما يحصل في ملف المصارف ولا سيما ملف حاكم المصرف المركزي، ولكن لكل ذلك الياته التي لا يدركها المسؤولون الفرنسيون جيدا وان كانوا يعرفون عناوينه. كما ان الديبلوماسية الفرنسية تتمتع بنفس قصير فيما انها مستعدة لتغيير مقاربتها من اجل انجاحها.
ما يزيد الامال او التفاؤل باحتمال نجاح قطر الى جانب امتلاكها وسائل اقناع مرجحة ، اولا ان الدول المؤثرة وايا يكن مدى او نسبة اهتمامها بلبنان باتت حاسمة جدا ازاء اقفال ملف الرئاسة في الاسابيع المقبلة والانتهاء من الانشغال بلبنان وازماته . ولا تستطيع الدول المهتمة راهنا بالابقاء على المستوى نفسه من الاهتمام فيما ان ما يتجه اليه لبنان لا يسمح بترف التنقل بين المعادلات او المبادرات الواحدة تلو الاخرى وانهيارها من دون الوصول الى نتيجة . ثانيا ان الاحراج كبير جدا وان تقاذفت القوى السياسية الاتهامات بالتعطيل لان لكل فريق قواعده ولن يقنع قواعد الفريق الاخر فيما ان الدول المهتمة كلها تعرف " البئر وغطاءه " .ثالثا انه في ظروف متغيرة كبيرة تمر فيها المنطقة والعالم وتركيب خرائط نفوذ جديدة ، ستتحمل هذه القوى من الجانبين مسؤولية رمي لبنان على الهامش والقضاء عليه ودفعه لان بلدا منهارا ومتروكا لا مكان له بين دول المنطقة .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
08:30 | 2023-05-17
17/05/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الى كل الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ... خبر هام وعاجل
Lebanon 24
الى كل الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ... خبر هام وعاجل
01:17 | 2023-05-17
17/05/2023 01:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة قد "تحرق" إسم فرنجيّة "رئاسياً".. هل سيفعلها "حزب الله"؟
Lebanon 24
خطوة قد "تحرق" إسم فرنجيّة "رئاسياً".. هل سيفعلها "حزب الله"؟
03:00 | 2023-05-17
17/05/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُنقل للمستشفى... أُصيبت بجلطة وفيديو يُوثّق حالتها الصحيّة
Lebanon 24
فنانة تُنقل للمستشفى... أُصيبت بجلطة وفيديو يُوثّق حالتها الصحيّة
07:21 | 2023-05-17
17/05/2023 07:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2023-05-18
ميقاتي الى القمة العربية اليوم: اجتماعات ثنائية مع رؤساء الوفود وكلمة تحدد الثوابت
00:22 | 2023-05-18
الزعتر... "لقمة اللبناني الطيبة"
00:01 | 2023-05-18
تخطي مدير العدلية في تعيين المحاميين الفرنسيين والملف تتلقاه الحكومة بطريقة "غير مكتملة"
22:52 | 2023-05-17
مرشحو "الصف الثاني" الى الواجهة
22:50 | 2023-05-17
أزمة "الباسبورات": عودة إلى المنصة
22:42 | 2023-05-17
ماذا يعني تفويت فرصة حزيران..؟
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
18/05/2023 08:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
18/05/2023 08:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:27 | 2023-05-17
18/05/2023 08:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact