الانفتاح السعودي يشمل باسيل؟

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لا يبدو ان الانفتاح السعودي على دول المنطقة، والذي يشمل تبديل طريقة التعامل مع القوى السياسية اللبنانية سيكون بعيدا عن اي طرف سياسي، خصوصا وأن الموقف السعودي بات ايجابيا تجاه الواقع اللبناني.وفي الوقت الذي ترفض مصادر متعددة الحديث عن اي تقارب سريع بين حزب الله والرياض، تؤكد بأن كل الاحتمالات مفتوحة في المدى المتوسط.وترى المصادر ان الانفتاح على التيار الوطني الحر ورئيس جبران باسيل ليس محسوما، علما ان باسيل يحاول بشكل مستمر فتح ابواب العلاقات الايجابية مع الرياض وتحديدا بعد تراجع علاقته مع حليفه حزب الله، لكن حتى اللحظة لا يوجد اي تطور ملحوظ.