"القوات" ترصد مسار التسويات.. "بدّي وما بدّي"

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كان واضحاً الضياع الذي يمرّ به حزب القوات اللبنانية على وقع الاتصالات المتقدمة التي تجريها المعارضة، فهو من جهة يبحث جدياً عن امكان التوافق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية، ومن جهة أخرى يسعى الى تقريب وجهات النظر مع "التيار الوطني الحر"، في حين يؤكد نوابه مراراً وتكرارا في المقابلات التي يجرونها انهم ما زالوا متمسكين بترشيح النائب ميشال معوض، وان اي اسم آخر لم يوافقوا حتى الساعة على ترشيحه بانتظار اجتماع الهيئة التنفيذية في الحزب لاتخاذ القرار النهائي.مصدر مطلع علق على ما يجري قائلا: يسعى حزب القوات الى وضع "اجر بالفلاحة واجر بالبور" وهكذا يضمن حقه ويحمي رأسه في المرحلة المقبلة بعد ست سنوات من تحميله مسؤولية ايصال ميشال عون الى سدة الرئاسة وما تبعها من انهيارات.وتابع المصدر" من وجهة النظر هذه، ربما حزب القوات على حق ، خصوصا وأن لا شيء واضحا بعد على صعيد المسار النهائي للتسويات في المنطقة".