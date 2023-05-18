مناورة عسكرية لحزب الله مباشرة "على الهواء"

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يقيم حزب الله مناورة عسكرية مباشرة على الهواء، دعا وسائل الاعلام الاجنبية والمحلية والعربية الى تغطيتها يوم الأحد المقبل في ذكرى "عيد المقاومة والتحرير".وتقام المناورة ضمن فعاليات سيقيمها الحزب للاعلاميين خلال جولة على احد المواقع العسكرية في جنوب لبنان.وسألت مصادر مطلعة عن الرسائل التي يريد حزب الله ايصالها والاشارات العسكرية التي يرغب بإظهارها للرأي العام المحلي والغربي بشكل خاص؟