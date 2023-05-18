24
o
بيروت
25
o
طرابلس
10
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الذهب لا يحقق أرباحاً سريعة... هذا هو سعر الأونصة في لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-05-2023
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ فترة ليسب ببعيدة عرف سوق الذهب في لبنان اقبالا كثيفا نتيجة هروب المواطنين من الارتكاز على تجميع العملات الصعبة والمشفرة، وذلك بسبب المخاطر الكثيرة التي ترافق هذه العملية، وبالتالي يمكن القول ان اللبناني يحاول الحفاظ على امواله عبر تحويلها الى المعدن الأصفر.
Advertisement
في هذا الاطار، يؤكد مرجع اقتصادي لـ"لبنان 24" انه "غالبا ما تتماشى أسعار الذهب في لبنان مع أسعاره في الأسواق العالمية، مع العلم ان هناك عمولة تحتسب عند تحديد السعر النهائي، ينتفع منها المورّد والتاجر، وحاليا يبلغ سعر أونصة الذهب في العالم 2020 دولارا أميركيا، وفي لبنان يضاف الى سعرها مبلغ 20 دولارا كعمولة قيصبح السعر النهائي 2040 دولارا تقريبا.
والجدير ذكره، يقول المصدر، "ان تجار الذهب في لبنان يعتمدون نظام الجدولة لتأمين اونصات وليرات الذهب نظرا لتزايد الطلب عليها، وارتفاع الطلب على الذهب يتخطى الازمة اللبنانية والواقع المحلي، اذ ان مختلف دول العالم والحكومات تلجأ خلال هذه الفترة لتأمين احتياطات من الذهب ما يفسر الحركة المتسارعة التي تشهدها عملية تسعير الذهب، فسعر الاونصة الواحدة يمكن ان يقفز فجأة الى 2040 دولارا كما يمكن ان يتدنى فجأة الى ما دون 2000 دولارا".
ويختم المصدر" الواقع الحالي للذهب يؤكد ان الاستثمار فيه تحول الى استثمار طويل الامد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تحقيق أرباح سريعة عبر عملية بيع وشراء سريعة للذهب".
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
08:30 | 2023-05-17
17/05/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُنقل للمستشفى... أُصيبت بجلطة وفيديو يُوثّق حالتها الصحيّة
Lebanon 24
فنانة تُنقل للمستشفى... أُصيبت بجلطة وفيديو يُوثّق حالتها الصحيّة
07:21 | 2023-05-17
17/05/2023 07:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
14:35 | 2023-05-17
17/05/2023 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سلامة و"النشرة الحمراء".. لبنانيون على لائحة الأكثر طلبا من قبل الإنتربول فمن هم؟ (صور)
Lebanon 24
بعد سلامة و"النشرة الحمراء".. لبنانيون على لائحة الأكثر طلبا من قبل الإنتربول فمن هم؟ (صور)
12:53 | 2023-05-17
17/05/2023 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء السباحة أسماك قرش ظهرت في البحر (فيديو)
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء السباحة أسماك قرش ظهرت في البحر (فيديو)
07:38 | 2023-05-17
17/05/2023 07:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:18 | 2023-05-18
آخر خبر.. ماذا فعل قاضٍ لبناني بشأن حاكم مصرف لبنان وشقيقه؟
04:00 | 2023-05-18
المؤتمر السابع للمانحين في بروكسل: هل تتمحّض عنه عودة النازحين السوريين؟
03:46 | 2023-05-18
في السرايا.. ميقاتي يرأس إجتماعاً للجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة
03:30 | 2023-05-18
قريباً.. هذا ما قد يفعله الأميركيون في لبنان
03:30 | 2023-05-18
التجربة الفاشلة…. القوات لا تأمن "الوطني الحر"!
03:15 | 2023-05-18
هل ستتوقف التحويلات الماليّة إلى لبنان؟
فيديو
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
18/05/2023 11:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
18/05/2023 11:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
18/05/2023 11:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact