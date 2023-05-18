24
o
بيروت
25
o
طرابلس
10
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"ثنائية مسيحية" مقابل "ثنائية شيعية"... هل تبصر النور؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
18-05-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لنسّلم جدلًا أن في امكان "المعارضة" بكل مكوناتها، ومعها كل من "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، التوصّل إلى توافق بعد تذليل كل العقد وتخطّي كل العقبات على اسم مرشح تذهب به إلى "ساحة النجمة، ومعه ما يقارب السبعين صوتًا، فإن هذا يعني بالمفهوم العام أن "الثنائي الشيعي"، الذي يحاول حشد ما يقارب الـ 65 صوتًا لمرشحه رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، سيعتبر المرشح الذي سيتمّ التوافق عليه من قبل "المعارضة" هو مرشح تحدٍّ، تمامًا كما تعتبر "المعارضة" إصرار "الثنائي الشيعي" على دعم ترشيح فرنجية تحدّيًا لأكبر ثلاث قوى مسيحية أساسية في البلد، إضافة إلى "القوى التغييرية" وعدد من المستقّلين.
Advertisement
فعندما يُقصد بالتسليم الجدلي بإمكانية توافق "المعارضة" مع "التيار الوطني" فهذا يعني أن الأمور غير محسومة حتى الآن، وأن النائب جبران باسيل، وهو الخبير بتكتيكات المواعيد والمفاجآت، لن يحسم أمره قبل أن يتأكد من جملة أمور، ومن بينها وأهمها، ما يمكن أن يفيده الوقوف مع هذا المحور أو مع ذاك سياسيًا، خصوصًا إذا لمس استعدادًا من قبل "الثنائي الشيعي" بالتفاوض على إمكانية سحب ترشيح فرنجية. إلاّ أن هذه الفرضية غير مطروحة على أرضية الواقع على رغم تلويح باسيل بورقة انضمامه إلى محور "المعارضة"، التي لا تزال تنتظر خطوته النهائية، وهو الذي يعتقد أنه لا يزال لديه متسع من الوقت ليمارس المزيد من المناورات السياسية، وذلك لضمان حصوله على موقع متقدّم في أي معادلة رئاسية جديدة.
بعض الذين كانوا شهودًا على مفاوضات "معراب 1" يقولون ردًّا على الذين يحاولون التشكيك بصدق نوايا طرفي "المعراب الأول"، ويقلّلون من حظوظ إمكانية توافق "القوات" و"التيار الوطني" من جديد حول بعض الملفات، إن ظروف اليوم مغايرة عمّا كانت عليه ظروف الأمس، وأن "القوات" و"التيار" ليسا وحدهما في "الميدان الرئاسي"، خصوصًا أن حزب "الكتائب اللبنانية"، الذي كان معارضًا بشدّة لـ "معراب 1"، هو أكثر المتحمسين اليوم لأي اتفاق جديد، وهو الذي لعب دورًا أساسيًا وتمهيديًا لإزالة بعض العراقيل من أمام عودة التفاوض بين طرفي نزاع "معراب 1"، وبالتالي فإن أي اتفاق محتمل لن يكون تحت مسمّى لا "معراب 2"، ولا "ميرنا الشالوحي 1"، ولا "الصيفي 1"، بل هو اتفاق جماعي ومن دون أي مسميات، وهو اتفاق سيكون بأغلبيته مسيحية، ولكنه يضم عددًا لا بأس به من غير الطوائف.
إلا أن توافق "المعارضة" على اسم مرشح من بين ثلاثة أسماء أو أربعة مقابل مرشح "الثنائي الشيعي" لا يعني أن ظروف انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد أصبحت مؤاتية، لأن كلا الطرفين لا يزالان يملكان "فيتو" تعطيل أي جلسة انتخابية لا تكون لمصلحة مرشحهما. وهذا يعني حتمًا ذهاب الجميع إلى الحلول الوسطية، وهذا يعني أيضًا سقوط مرشحي المواجهة أو التحدّي. والحلول الوسطية، في رأي أكثر من خبير سياسي، لا يمكن فهمها إلاّ من منظار إمكانية التفاهم على مرشح ثالث يكون مقبولًا من الجميع، بمن فيهم "الثنائي الشيعي" والثنائي المسيحي" كأكثريتين وازنتين، خصوصًا إذا سلّمنا جدلًا أن الجميع يريدون أن تجري الانتخابات الرئاسية، وأن يُفكّ أسر لبنان من قبضة "المافيات" والفاسدين.
وفي رأي هؤلاء الخبراء أن اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون هو من بين الأسماء البديلة المطروحة بقوة كمرشح توافقي. وللحديث تتمة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
08:30 | 2023-05-17
17/05/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُنقل للمستشفى... أُصيبت بجلطة وفيديو يُوثّق حالتها الصحيّة
Lebanon 24
فنانة تُنقل للمستشفى... أُصيبت بجلطة وفيديو يُوثّق حالتها الصحيّة
07:21 | 2023-05-17
17/05/2023 07:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
14:35 | 2023-05-17
17/05/2023 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سلامة و"النشرة الحمراء".. لبنانيون على لائحة الأكثر طلبا من قبل الإنتربول فمن هم؟ (صور)
Lebanon 24
بعد سلامة و"النشرة الحمراء".. لبنانيون على لائحة الأكثر طلبا من قبل الإنتربول فمن هم؟ (صور)
12:53 | 2023-05-17
17/05/2023 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء السباحة أسماك قرش ظهرت في البحر (فيديو)
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء السباحة أسماك قرش ظهرت في البحر (فيديو)
07:38 | 2023-05-17
17/05/2023 07:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
04:18 | 2023-05-18
آخر خبر.. ماذا فعل قاضٍ لبناني بشأن حاكم مصرف لبنان وشقيقه؟
04:00 | 2023-05-18
المؤتمر السابع للمانحين في بروكسل: هل تتمحّض عنه عودة النازحين السوريين؟
03:46 | 2023-05-18
في السرايا.. ميقاتي يرأس إجتماعاً للجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة
03:30 | 2023-05-18
قريباً.. هذا ما قد يفعله الأميركيون في لبنان
03:30 | 2023-05-18
التجربة الفاشلة…. القوات لا تأمن "الوطني الحر"!
03:15 | 2023-05-18
هل ستتوقف التحويلات الماليّة إلى لبنان؟
فيديو
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
18/05/2023 11:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
18/05/2023 11:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
18/05/2023 11:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact