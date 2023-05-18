الانسان امام تحدّ جديد... هل يطوّر نفسه ام يتم استبداله بالـ ChatGPT ؟

في هذا الاطار تحدث المدير السابق لكلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية-الفرع الثاني والمتخصص في تحليل البيانات الطبية، الدكتور داني عبيد، مؤكدا انه "يمكن اعتبار الـ (ChatGPT) نموذجاً متطوراً من الذكاء الاصطناعي وتم تحديد الشكل العام او الاطار الخاص به (Design ) للتمكن من التعاطي والتواصل معه بصفته انسانا، اي يمكن القول ان هذا النظام يتفاعل الى حدّ كبير كالانسان.
وبالتالي نشير الى ان نظام الـ (ChatGPT) يتلقى الأسئلة ويقدم الاجوبة الملائمة لها، والتواصل معه يكون بطريقة متتالية، اي يمكن طرح الأسئلة عليه بتسلسل معين.
على سبيل المثال: يمكن ان نسأل الـ (ChatGPT): ما هي افضل الاماكن الممكن زيارتها في اوروبا؟ قي هذه الحالة سيقدم لك النظام لائحة بأفضل المعالم الاوروبية، عندها يمكن ان تكمل حوارك معه محددا الامكانية المادية للسفر والوقت، فيبدل الـ (ChatGPT) اجابته ويعدلها بلائحة من المعالم الاوروبية تتلاءم مع المعطيات الجديدة.
وما تقدم يؤكد اننا امام حالة اتصالية شبيهة الى حدّ كبير بالاتصال الذي يقوم به البشر بين بعضهم البعض.
ويتميّز الـ "ChatGPT" بخاصية التذكر اذ انه يبني تواصله معك بناء على الحديث الذي سبق ودار بينكما.
و الـ (ChatGPT)، قام العلماء يتدريبه على كمية هائلة من المعلومات (DATA) تتضمن عددا من الاسئلة والاجوبة بالاضافة الى تواريخ ومعلومات عامة، ما جعله جاهزا للدخول في مجموعة واسعة من انواع التواصل المباشر، اي انه بات قادرا ان يناقش ضمن مروحة واسعة جداً من المواضيع".
طرق استخدام الـ "ChatGPT"
يشير الدكتور عبيد الى انه " يمكن استخدام نظام الـ (ChatGPT)عبر اكثر من طريقة:
1. الدخول مباشرة الى الموقع الخاص بالنظام ( https://chat.openai.com/) وطرح الاسئلة عبر الكتابة.
2. استخدام الصوت البشري وذلك من خلال اللجوء الى تطبيقات تحوّل الصوت الى نصوص فيتمكن الـ(ChatGPT) من التعرّف عليها.
3. استخدام تطبيق الـ(API)، وهو تطبيق غالبا ما يستخدمة المبرمجون، وعبره يخلقون نوعا من التواصل (Communication) ما بين الموقع الخاص بالمُبرمج و الـ (ChatGPT)، او يمكن ان يكون هناك عملية دمج (Integration) للـ (ChatGPT) بالموقع الخاص بالمُبرمج.
وما تقدم يمكن اعتباره ابرز الطرق لاستخدام الـ (ChatGPT)، مع العلم ان هناك مجموعة طرق اخرى أقل رواجاً".
مجالات الاستخدام
ويرى الدكتورعبيد ان "هناك مجالات كثيرة ومتعددة يمكن الاستعانة بالـ (ChatGPT) لتحقيق بعض الأهداف فيها، اذ ان النظام يمكن ان يبدأ بمساعدتنا عبر الاجابة عل بعض اسئلتنا كمرحلة اولى، كما يمكنه ان يقدم مجموعة خدمات اكثر تقدما كصياغة النصوص (Emails) والسيرة الذاتية.
كما يمكن للـ (ChatGPT) ان يكون مساعداً شخصياً لمستخدميه عبر تقديمه خدمة المنبّه او المذكّر بالمواعيد والاجتماعات، بالاضافة الى قدرته على تقديم خدمات الترجمة، التعليم (تحضير مسابقات).
واللافت ان الـ (ChatGPT)، بدأ استخدامه بوتيرة متقدمة في عالم البرمجة اذ ان بامكانه ان يخلق ويكتب الشيفرات ويصححها.
كما يمكن ان يقدم النظام بعض الاستشارات الطبية العامة، ومعلومات لا متناهية في عالم المنوعات.
كما يمكن الاشارة الى ان العلاقة مع الـ(ChatGPT) قد تخلق نوعا من الادمان السلوكي والعاطفي، فعبر التواصل معه باعتباره كائنا بشريا، يصبح الانسان الذي يقوم بعملية التواصل متعلقا ومرتبطا به لاسيما على صعيد القرارات التي ينوي اتخاذها".