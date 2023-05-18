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لبنان

درجات الحرارة الى مزيد من الانخفاض.. اليكم طقس الويك أند

Lebanon 24
18-05-2023 | 02:28
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا  غائما جزئيا بالاجمال مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس ربيعي معتدل يسيطر  على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة: معدل  درجات الحرارة  لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فتكون دون معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الجمعة:  غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي.

السبت:  غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة، واحتمال تساقط رذاذ متفرق شمال البلاد.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية الارتفاع في درجات الحرارة، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء الرؤية بشكل كلي.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تشتد احيانا في المناطق الشمالية فتقارب 55كلم/س.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 22 درجة، فوق الجبال من 12 الى 16 درجة، في الداخل من 11 الى 19 درجة.

-الانقشاع:  جيد إجمالا خلال النهار، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95 %.

-حال البحر:  هائج اجمالا (1.5 متر)،  حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي:  759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,37

-ساعة غروب الشمس: 19,34
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