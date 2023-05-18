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لبنان

قريباً.. هذا ما قد يفعله الأميركيون في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2023 | 03:30
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استبعد بعض المراقبين أن تبقى الحركة الأميركية داخل لبنان بطيئة على صعيد ملفات حسّاسة عديدة، وسط وجود ترجيحات بأن تُعاود السفيرة الأميركية دوروثي شيا جولتها على مختلف القيادات السياسيين وذلك بعد فترةٍ وجيزة.
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ووفقاً للمعطيات، فإنَّ الإتصالات بين شيا ومختلف المسؤولين لم تنقطع، كما أن هناك حرصا من واشنطن على مواكبة مختلف الملفات الأساسية المرتبطة برئاسة الجمهورية أو بمستقبل حاكمية مصرف لبنان، وذلك من خلف الكواليس ووراء الأضواء.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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