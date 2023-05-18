قريباً.. هذا ما قد يفعله الأميركيون في لبنان

استبعد بعض المراقبين أن تبقى الحركة الأميركية داخل لبنان بطيئة على صعيد ملفات حسّاسة عديدة، وسط وجود ترجيحات بأن تُعاود السفيرة الأميركية دوروثي شيا جولتها على مختلف القيادات السياسيين وذلك بعد فترةٍ وجيزة.

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ووفقاً للمعطيات، فإنَّ الإتصالات بين شيا ومختلف المسؤولين لم تنقطع، كما أن هناك حرصا من واشنطن على مواكبة مختلف الملفات الأساسية المرتبطة برئاسة الجمهورية أو بمستقبل حاكمية مصرف لبنان، وذلك من خلف الكواليس ووراء الأضواء.