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لبنان

في طرابلس... هدم مخالفات وتعديات (صور)

Lebanon 24
18-05-2023 | 03:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من شرطة بلدية طرابلس بهدم مجموعة من المخالفات والتعديات في منطقة "القبة".
 
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