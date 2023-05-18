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لبنان

الرأس المدبر في قبضة القوى الأمنية.. هكذا تم القاء القبض عليه في الشمال

Lebanon 24
18-05-2023 | 03:07
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 صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 26-4-2023، دخل مجهولون بواسطة الكسر والخلع إلى منزل مواطنة في بلدة بيت مري، وسرقوا من داخله عدداً من الثريّات والتّحف الأثرية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعلين وتوقيفهم.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد عصابة السّرقة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

م. م. (من مواليد عام ۱۹۹٥، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وخرج من السجن منذ حوالى العام.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

بتاريخ 4-5-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده في الشمال، على متن سيّارة نوع "بيك أب - تويوتا" لون أبيض المستخدمة في عملية السّرقة، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ، أدّى إلى توقيفه وضبط "البيك أب".

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذ عملية السّرقة من داخل منزل في بيت مري بالإشتراك مع آخرين، وأنّهم قاموا ببيع قسمٍ من المسروقات في بؤرة في الشّمال وقسم آخر في محل لبيع الثريّات في طرابلس.

تم استرجاع قسم من المسروقات وسلّمت إلى المدّعية.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع "البيك أب" المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة".
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