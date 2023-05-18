أرقامٌ تكشفُ متوسط الدخل الشهري في الدول العربية.. ماذا عن لبنان؟

حلّت دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً، والسادسة عالمياً ضمن التصنيف الذي أعده موقع "نومبيو" حول تكلفة المعيشة ورفاهيّة الحياة من حيث متوسط الدخل الشهري لعام 2023.



وشملت الإحصائية 102 من دول العالم، وبيّنت الأرقام أنَّ متوسط الدخل الشهري في قطر بلغ 3892 دولاراً، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً والثامنة عالمياً بمتوسط دخل شهري 3494 دولاراً.

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وفي ما يأتي قائمة بمتوسط الدخل الشهري للدول العربية التي شملها التصنيف: وشملت الإحصائية 102 من دول العالم، وبيّنت الأرقام أنَّ متوسط الدخل الشهري في قطر بلغ 3892 دولاراً، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً والثامنة عالمياً بمتوسط دخل شهري 3494 دولاراً.وفي ما يأتي قائمة بمتوسط الدخل الشهري للدول العربية التي شملها التصنيف:

1- قطر:

- متوسط الدخل الشهري: 3892 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 6

- المرتبة عربياً: 1

2- الإمارات:

- متوسط الدخل الشهري: 3494

- المرتبة عالمياً: 8

- المرتبة عربياً: 2

3- الكويت:

- متوسط الدخل الشهري: 2314 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 25

- المرتبة عربياً: 3

4- السعودية:

- متوسط الدخل الشهري: 1996 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 27

- المرتبة عربياً: 4

5- فلسطين:

- متوسط الدخل الشهري: 632 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 59

- المرتبة عربياً: 5

6- الأردن:

- متوسط الدخل الشهري: 619 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 60

- المرتبة عربياً: 6

7- العراق:

- متوسط الدخل الشهري: 544 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 66

- المرتبة عربياً: 7

8- المغرب:

- متوسط الدخل الشهري: 389 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 84

- المرتبة عربياً: 8

9- تونس:

- متوسط الدخل الشهري: 306 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 91

- المرتبة عربياً: 9

10- ليبيا:

- متوسط الدخل الشهري: 290 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 94

- المرتبة عربياً: 10

11- الجزائر:

- متوسط الدخل الشهري: 269 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 95

- المرتبة عربياً: 11

12- مصر:

- متوسط الدخل الشهري: 144 دولاراً

- المرتبة عالمياً: 102

- المرتبة عربياً: 12

وفي ما خصّ لبنان، فإنّ الأرقام التي ذكرها التصنيف أشارت إلى أنّ متوسط الدخل الشهري فيه يبلغ 474 دولاراً. وإستناداً لهذا الرقم، فقد وضع لبنان في الترتيب قبل المغرب عربياً، لكن هذا الأمر لن يكون دقيقاً تبعاً للمعطيات الواقعية.

وعملياً، فإن هذا الرقم المذكور قديم وغير دقيق لأنه ارتبط بسعر الدولار الرسمي سابقاً 1500 ليرة لبنانية، كما أن التقديرات الأخيرة في التصنيف لم تلحظ تقلبات سعر الصرف والأزمة الإقتصادية.

وفي الواقع، فإنَّ متوسط الدخل الشهري في لبنان انخفض بنسبة كبيرة، وهناك شريحة واسعة من اللبنانيين لا تتجاوز رواتبها الـ100 دولاراً، خصوصاً العاملين في القطاع العام.