بو حبيب شارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في جدة

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شاركَ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في الإجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ32، وعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية الاردن، سوريا، عمان، الامارات العربية، الكويت، والجزائر إضافة الى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط.وتباحث بو حبيب مع نظرائه العرب في العلاقات الثنائية، اضافة الى تنسيق الجهود من اجل تفعيل العمل العربي المشترك في ظل عودة سوريا الى جامعة الدول العربية وضرورة نجاح عمل اللجنة الوزارية العربية المخوّلة التحاور مع سوريا وإتخاذ خطوات مشتركة من اجل التوصل الى الحلول اللازمة في سوريا.