مولوي: حريصون على الأمن في طرابلس

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التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مقر وزارة الداخلية في الصنائع في بيروت، وفداً طرابلسيًا مؤلفًا من: رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، رئيسة جمعية" للخير أنا وأنت" ياسمين غمراوي زيادة، النقيب منذر كبارة، رئيس جمعية "طرابلس السياحية "محمد مجذوب، مديرة الجامعة اليسوعية في طرابلس الدكتورة فاديا العلم، المهندس وعضو المجلس البلدي السابق وضاح عدرة، الصحافي رائد الخطيب والإعلامية رنا ضاهر.وتناول اللقاء بحث المواضيع الإنمائية والخدماتية في طرابلس، وطالب الوفد بـ"تشديد الأمن لمواجهة التفلت الحاصل، حيث يعمد البعض إلى إطلاق الرصاص العشوائي ولا سيما في ظل عدم وجود قوانين رادعة للدراجات النارية، والمتسولين، والكلاب الشاردة ومعاناة أهل المدينة لشعورهم أن مدينتهم غير آمنة ومتروكة" .من جهته، أكد الوزير مولوي حرصه على "الأمن في مدينة طرابلس"، مبدياً استعداده لـ"العمل على نشر الأمن والاستقرار ليس فقط في مدينة طرابلس بل في كل المناطق اللبنانية".