Advertisement

لبنان

مولوي: حريصون على الأمن في طرابلس

Lebanon 24
18-05-2023 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1068184-638200084202130631.png
Doc-P-1068184-638200084202130631.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مقر وزارة الداخلية في الصنائع في بيروت، وفداً طرابلسيًا مؤلفًا من: رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، رئيسة جمعية" للخير أنا وأنت" ياسمين غمراوي زيادة، النقيب منذر كبارة، رئيس جمعية "طرابلس السياحية "محمد مجذوب، مديرة الجامعة اليسوعية في طرابلس الدكتورة  فاديا العلم، المهندس وعضو المجلس البلدي السابق وضاح عدرة، الصحافي رائد الخطيب والإعلامية رنا ضاهر.
Advertisement

وتناول اللقاء بحث المواضيع الإنمائية والخدماتية في طرابلس، وطالب الوفد بـ"تشديد الأمن لمواجهة التفلت الحاصل، حيث يعمد البعض إلى إطلاق الرصاص العشوائي ولا سيما في ظل عدم وجود قوانين رادعة للدراجات النارية، والمتسولين، والكلاب الشاردة ومعاناة أهل المدينة لشعورهم أن مدينتهم غير آمنة ومتروكة" .

من جهته، أكد الوزير مولوي حرصه على "الأمن في مدينة طرابلس"، مبدياً استعداده لـ"العمل على نشر الأمن والاستقرار ليس فقط في مدينة طرابلس بل في كل المناطق اللبنانية".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:07 | 2023-05-18
06:00 | 2023-05-18
05:00 | 2023-05-18
03:30 | 2023-05-18
03:30 | 2023-05-18
07:01 | 2023-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website