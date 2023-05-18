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لبنان

مارون مفقود... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 05:16
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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة البـــــلاغ التّالــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
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مارون علي عبّاس (من مواليد عام 1964، لبناني).
الذي غادر، بتاريخ 29-4-2023 منزله الكائن في بلدة المحيدثة - المتن، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، على الرقم: 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
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