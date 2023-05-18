تجمع مالكي الابنية المؤجرة سلم وزير العدل مذكرة بالمطالب

Advertisement

سلم تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان برئاسة المحامية أنديرا الزهيري، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، مذكرة مطلبية تظهر معاناة المالكين القدامى من جراء قوانين الايجارات القديمة غير الدستورية، ومن تأخر اللجان البت في الملفات والطلبات العالقة.وتمنى التجمع في بيان عنه على وزير المال، "مساعدة الماكلين القدامى من اجل إستعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم، وحض قضاة اللجان الناظرة في حساب دعم المستأجرين، البت في الطلبات العالقة أمامهم من أجل إرساء الحق والعدالة وتحديد المستأجرين القدامى، الذين فعلا يستفيدون من هذا الدعم والذين قاموا بواجباتهم وفقا للاصول القانونية، وإستوفوا شروطها وان إنتظارهم الطويل قد فاق الحد المنطقي والمقبول".