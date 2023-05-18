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لبنان
ميقاتي دعا الوزراء الى لقاء تشاوري بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا
Lebanon 24
18-05-2023
|
05:30
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دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء الى لقاء تشاوري بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا، للبحث في الامور الراهنة.
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