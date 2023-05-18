الأبيض: لدعم إرساء الأنظمة الرقمية في مختلف أنحاء البلاد

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إفتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، منتدى "التحول الرقمي" في القطاع الصحي في لبنان - رؤية للمستقبل"، في المعهد العالي للأعمال - ESA، والذي يهدف من خلال جلسات عمل متواصلة إلى تسليط الضوء على الأنظمة الرقمية والبرامج والتطبيقات المعتمدة في وزارة الصحة العامة وفعاليتها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى البحث مع الشركاء ومجمل المعنيين بالقطاع الصحي في وضع رؤية وطنية للتحول الرقمي الشامل في هذا القطاع في لبنان.ولفت الوزير الأبيض في كلمته الإفتتاحية إلى "أن لبنان الذي يعاني من أزمات متشابكة مستمرة أدت إلى تفكك قطاعه الصحي بات بحاجة ماسة وأكثر من أي وقت مضى إلى التجدد".وقال:"إن لبنان أثبت عبر تاريخه أنه بلد قادر على التأقلم والتحلي بالمرونة لمواجهة التحديات المتعددة، وهو أمام تحد استراتيجي في هذه المرحلة يتمثل بضرورة إعادة بناء نظامه الصحي. وفي الواقع إننا نرى وسط التحديات فرصة لإعادة البناء وإحداث التغيير الجذري والتجدد في نظامنا الصحي من خلال التكنولوجيا الرقمية وما تتيحه من قدرات".وأكد وزير الصحة "أن النظام الصحي الرقمي (Digital Health) يؤسس لبناء نظام رعاية صحية متاح للجميع من خلال قدرته على تخطي الحواجز الجغرافية وتقديم الرعاية للقاطنين في مختلف المناطق ولا سيما الأطراف الأكثر بعدا عن العاصمة. كما أنه يسهل التعاون عن بعد بين أعضاء الجسم الطبي والتمريضي وتبادل المعلومات والآراء في ما بينهم".وقال الوزير الابيض :"إن الشدة البالغة الحالية تحتم على الأطراف المعنيين جميعا من مسؤولين حكوميين وعاملين في القطاع الصحي وخبراء ومنظمات أممية وغير حكومية ومؤسسات خاصة ومجتمع مدني التعاون ووضع الإستراتيجيات بهدف وضع الأسس لنظام صحي رقمي يخدم في شكل فعال الشعب اللبناني".وتابع:"أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة المسائل التي أسهمت في تفكيك النظام الصحي في لبنان، والسعي في المقابل إلى تعزيز العمل البيني ومشاركة المعلومات واعتماد أنظمة الصحة الرقمية".وقال الأبيض: "علينا الإستثمار في البنى التحتية الضرورية لدعم إرساء الأنظمة الرقمية في مختلف أنحاء البلاد. كما علينا إعطاء الأولوية لبناء القدرات بما يؤكد تحلي الإختصاصيين بالمعرفة والمهارات لتطبيق الرقمنة بفعالية".وأردف الوزير الأبيض ملاحظا أنه مع الإنطلاق في رحلة التحول الرقمي للقطاع الصحي (Digital Health Transformation) علينا إدراك حقيقة الواقع في بلدنا الذي يعاني من أزمة معقدة تجعل حاجات المجتمع مضاعفة.وأكد الدكتور الأبيض أن "المضي قدما في هذا التحول يجب ألا يكون في أي شكل من الأشكال على حساب المدماك الأساسي للنظام الصحي وأولها التعاطف مع المريض وحسن التواصل الإنساني. فالتحول الرقمي هو أداة لزيادة الرعاية وإعطاء العاملين في القطاع الصحي القدرة على بناء الشراكات بهدف تطوير الخدمات وتقديم الدعم لمن يحتاج إليه".وذكر الابيض "أن الصحة الرقمية تشكل أحد أبرز محاور الخطة الإستراتيجية للقطاع الصحي التي تم إطلاقها قبل حوالى شهرين في السرايا الحكومية". ودعا إلى "خوض مسيرة الرقمنة برؤية مشتركة تظهر إصرارا على تطوير القطاع الصحي في لبنان". وقال:"إن التحديات لإرساء الرقمنة في القطاع الصحي كثيرة ولكن تخطي العراقيل ممكن لبناء نظام صحي رقمي مرن يرتكز على خدمة المريض".وختاما، دعا وزير الصحة العامة إلى "تعزيز الشراكات والإبتكار لبلوغ التغيير الإيجابي الكفيل بإحداث التحول المطلوب واستعادة الأمل وبناء مستقبل أفضل لأهلنا في لبنان".