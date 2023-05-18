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لبنان

بالصور.. ميقاتي يصلُ إلى جدة للمشاركة في القمة العربيّة ولقاءٌ مع نائب أمير مكة

Lebanon 24
18-05-2023 | 06:07
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد  بعد ظهر يوم غد  الجمعة.
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ويضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.

وأقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسمية في مطار الملك عبد العزيز، وكان في استقباله نائب امير مكة الامير بدر بن سلطان، الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري.

ومن المطار، انتقل الرئيس ميقاتي الى مقر إقامته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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