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لبنان

بالصور... توجيه انذارات لملاحم

Lebanon 24
18-05-2023 | 06:14
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جال مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على الملاحم ومستودعات اللحوم في سوق صيدا التجاري بمؤازرة جهاز امن الدولة، وتمّ خلالها توجيه انذارات بوجوب التقيد بالقواعد العامة لسلامة الغذاء.
 
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