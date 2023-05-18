بالصور... توجيه انذارات لملاحم

جال مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على الملاحم ومستودعات اللحوم في سوق صيدا التجاري بمؤازرة جهاز امن الدولة، وتمّ خلالها توجيه انذارات بوجوب التقيد بالقواعد العامة لسلامة الغذاء.

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