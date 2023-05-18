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لبنان

اخبار لنواب من تكتل "الجمهورية القوية " عن "مؤسسة القرض الحسن"

Lebanon 24
18-05-2023 | 07:01
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 تقدم نواب تكتل "الجمهورية القوية " : فادي كرم انطوان حبشي وسعيد الاسمر باخبار ، بوجه الجمعية اللبنانية المسماة "مؤسسة القرض الحسن" .
 
 
 
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