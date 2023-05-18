في زحلة.. فرض خوّات وتعاطى مخدّرات!

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أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في زحلة، (أ. م.)، على خلفيّة فرضه خوّات على بعض بائعي الخضار في المنطقة، بالإضافة إلى تعاطيه المخدرّات، كما أوقفت دوريّة من أمن الدّولة، السوريّين (أ. ك.) و(ع. أ. ح.)، بعد رصدهما يتعاطيان المخدرات في منطقة قبّ الياس، وضُبطت بحوزتهما كميّة منها.أودِعَ الموقوفون الجهات الرسميّة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء.