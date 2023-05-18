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لبنان

أُصيب برأسه... سيارة صدمت طفلاً وهذه حالته الصحيّة

Lebanon 24
18-05-2023 | 07:32
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صدمت سيارة على أوتوستراد البداوي، طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات، يُدعى "ع.ل"، وقد أُصيب في الرأس نتيجة الحادث، ونُقل إلى مستشفى الاسلامي، ووُصفت حالته بالمستقرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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