أُصيب برأسه... سيارة صدمت طفلاً وهذه حالته الصحيّة

صدمت سيارة على أوتوستراد البداوي، طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات، يُدعى "ع.ل"، وقد أُصيب في الرأس نتيجة الحادث، ونُقل إلى مستشفى الاسلامي، ووُصفت حالته بالمستقرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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