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لبنان
ميقاتي: العراق كان دائماً إلى جانبنا وندعو لإنتخاب رئيس في لبنان بأسرع وقت
Lebanon 24
18-05-2023
|
08:15
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أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "العراق كان دائماً اليد المعطاءة للبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد"، شاكراً الدولة العراقية على ما تُقدّمه للبنان بشكلٍ دائم.
وخلال لقاءٍ خاص مع قناة "العراقية" الإخبارية، قال ميقاتي إنه "لولا النفط العراقي، لما كان لدى لبنان ولا دقيقة كهرباء"، مشيراً إلى أن "ذاك النفط هو الذي أدّى إلى إبقاء الكهرباء في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي"، وقال: "نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، أقدّر أنّ مبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصاً أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة".
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وأضاف: "اليوم، انتقلنا إلى مرحلة عملية بإنشاء منصة الكترونية لبنانية خاصّة لكي يتم من خلالها عرض الخدمات والمنتجات الزراعية والصناعية اللّبنانية التي يمكن أن تقدم مقابل النفط".
وشدّد ميقاتي على أنه "لا شروط من العراق على لبنان، ومن واجبنا دفع المبالغ المتوجبة على لبنان للعراق في أقرب ظرفٍ ممكن"، وأكمل: "كذلك، فإننا نؤكد أننا سنقدّم كل التسهيلات اللّازمة للتجار والمستوردين العراقيين من لبنان".
وحول الملف الرئاسي اللبناني، أعرب ميقاتي عن أسفه بعدم إنتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن، داعياً إلى حوار بين الأفرقاء اللبنانيين للإتفاق على رئيس للجمهورية، وإكمال مسيرة الإنقاذ التي يحتاجها اللبنانيون في وطنهم.
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