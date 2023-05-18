بري عرض الاوضاع مع بو صعب واستقبل سفير لبنان في المانيا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب .



كما استقبل رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام .



وبعد الظهر عرض الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ،الذي غادر دون الإدلاء بتصريح .

Advertisement