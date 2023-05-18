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لبنان

بري عرض الاوضاع مع بو صعب واستقبل سفير لبنان في المانيا

Lebanon 24
18-05-2023 | 08:22
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب  .

كما استقبل رئيس تحرير صحيفة اللواء  صلاح سلام .

وبعد الظهر عرض الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ،الذي غادر دون الإدلاء بتصريح .
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