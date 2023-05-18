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لبنان

دريان عرض مع مرتضوي تعزيز الوحدة الاسلامية

Lebanon 24
18-05-2023 | 08:25
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 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، معاون الأمين العام ل"المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية" السيد محمد رضا مرتضوي يرافقه المستشار الثقافي في السفارة الايرانية في بيروت السيد كميل باقر ومسؤول الاعلام والعلاقات العامة في المستشارية الثقافية الإيرانية الدكتور علي قصير. وتم التداول في تعزيز الوحدة الإسلامية بالإضافة الى الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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واستقبل المفتي دريان الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق، وبحثا في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات اللبنانية.

والتقى المفتي دريان، رئيس جمعية "بيروت للتنمية الاجتماعية" أحمد هاشمية الذي اوضح ان الزيارة هي "للاطمئنان على صحته"، وقال: "تناول البحث الازمة السياسية والفراغ الرئاسي وضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، بخاصة  في ظل الانفتاح الذي تشهده المنطقة.
 
وعرض هاشمية، وفق بيان، للمشاريع التي ستتولاها جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية وجمعية "امكان" التي تسهم في التنمية المستدامة والتقديمات الاجتماعية بعنوان التكافل الاجتماعي يسن اللبنانيين على مختلف مشاريعهم".
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