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لبنان
فرعية الاشغال تابعت مناقشة التوصيات المقترحة لتفعيل قطاع النفط والغاز
Lebanon 24
18-05-2023
|
08:29
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، المكلفة متابعة موضوع النفط والغاز، جلسة صباح اليوم برئاسة النائب أديب عبد المسيح، وحضور النواب : فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، سيزار أبي خليل، نزيه متى، أحمد الخير، حسين جشي، طه ناجي وابراهيم منمينة.
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كما حضر: وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، ممثل هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول، مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني، مستشار وزير البيئة الدكتور حسن الدهيني وممثلو الوزارة: الدكتور منال مسلم، المهندسة هلا المنجد والمهندسة كاترين عبدو، المدير الاقليمي لمنظمة "انشر ما تدفع" الدكتور بيار سعادة، السيدة جينا ثلج، والمهندسة فدوى كلاب.
وتابعت اللجنة في جلستها موضوع التوصيات المقترحة لتفعيل قطاع النفط والغاز، واطلعت من هيئة ادارة قطاع البترول على المستندات المتعلقة ببدء شركة "توتال" أعمال الاستكشاف في البلوك رقم (9). كما استمعت الى الخطوات المطلوبة من اجل تفعيل انضمام لبنان الى منظمة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، خصوصا بعدما قام المجتمع المدني باختيار ممثليه في مجلس أصحاب المصلحة، وكذلك قيام بعض الوزارات بتسمية ممثليها في المجلس المذكور".
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